"Вот это красавчик!". Бездомный щенок с огромными ушами умиляет пользователей соцсетей
- Заберите парнишку из приюта, - просят пермские волонтеры.
Они рассказали, что испуганный малыш совсем один бегал около дороги. Люди не смогли пройти мимо щенка и отнесли его в приют. Но и там его ждет опасность - он может подхватить инфекцию. А еще щенку страшно в окружении больших собак.
- А ведь он такой смешной и милый, а какие у него уши, - говорят волонтеры.
И правда, пользователи соцсетей в комментариях умиляются - у щенка огромные уши, чуть ли не больше головы.
- Вот это уши, красавчик! - пишут они. - Подарите малышу дом.
Щенку сейчас примерно четыре месяца. Волонтеры предполагают, что он вырастет довольно крупным псом. Но нужно забрать его как можно быстрее, пока щенок не заболел.
- Люди, спасите бедняге жизнь, - пишут волонтеры.
Куратор щенка Татьяна - 89082474425, 89125890921.
ИСТОЧНИК KP.RU