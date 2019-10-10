"Вот это красавчик!". Бездомный щенок с огромными ушами умиляет пользователей соцсетей

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-10T12:56:02+03:00

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- Заберите парнишку из приюта, - просят пермские волонтеры.

Они рассказали, что испуганный малыш совсем один бегал около дороги. Люди не смогли пройти мимо щенка и отнесли его в приют. Но и там его ждет опасность - он может подхватить инфекцию. А еще щенку страшно в окружении больших собак.

- А ведь он такой смешной и милый, а какие у него уши, - говорят волонтеры.

И правда, пользователи соцсетей в комментариях умиляются - у щенка огромные уши, чуть ли не больше головы.

- Вот это уши, красавчик! - пишут они. - Подарите малышу дом.

Щенку сейчас примерно четыре месяца. Волонтеры предполагают, что он вырастет довольно крупным псом. Но нужно забрать его как можно быстрее, пока щенок не заболел.

- Люди, спасите бедняге жизнь, - пишут волонтеры.

Куратор щенка Татьяна - 89082474425, 89125890921.

ИСТОЧНИК KP.RU