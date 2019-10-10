Минздрав прокомментировал слухи о закрытии неотложки
10 октября в группе ВКонтакте «Подслушано Гайва и Орджо (Пермь)» появилась информация от анонимного источника, который сообщал: «На Гайве в детской поликлинике закрывают неотложку. Все вызова будут обслуживать педиатры с Веденеева».
Эта новость вызвала немало негатива со стороны мамочек, живущих на Гайве: «Теперь вообще врачей не дождаться!», «Бедные врачи с Веденеева, они и к своим-то на вызова не успевают, еще и Гайва», «Оптимизация», «Будем звонить в «скорую».
Корреспонденты «КП-Пермь» решили выяснить, соответствует ли эта информация действительности и отправили запрос в краевой минздрав.
- По словам главного врача А.Ф. Евстигнеева, эта информация недостоверна. Неотложная помощь жителям Гайвы в ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» оказывается в штатном режиме (и на ул. Толбухина, 11 и на ул. Веденеева, 80,), - ответили на наш запрос в пермском краевом минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU