2019-10-10T11:53:40+03:00
Общество

В Перми пройдет военно-патриотическая игра

Участвовать могут все желающие старше 18 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермяков приглашают принять участие в военно-спортивной игре. Она пройдет в Мотовилихинском районе 19 октября пройдет военно-спортивная игра среди молодежных команд. Цель игры - популяризация и воспитание чувства патриотизма. Также организаторы надеются, что мероприятие привлечет молодежь к занятиям физической культурой и спортом.

Участвовать в игре могут все желающие старше 18 лет. Команд может быть сколько угодно. В каждой команде минимум 6 человек.

Торжественное построение команд состоится 19 октября в 13:00 на территории зоны отдыха «Романовское поле».

Для участников подготовили насыщенную программу: тактическая комбинированная полоса препятствий протяженностью 350 метров, перетягивание каната, мастер-класс по сборке и разборке АК-74.

Команды победителей будут награждены памятными призами, дипломами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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