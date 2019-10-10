В Перми суд отказал грабителям банка в обжаловании приговора

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-10T09:57:37+03:00

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В августе в Перми осудили жителей Кабардино-Балкарии и Республики Дагестан за покушение на кражу 9 миллионов рублей из банкомата. Мужчины продумали целую спецоперацию, которая, к счастью, не увенчалась успехом.

Мужчины надели маски, изготовили взрывное устройство, вскрыли один из банкоматов. Один злоумышленник следил за обстановкой, а второй пытался взорвать банкомат. Сотрудники полиции среагировали оперативно и задержали злоумышленников. В противном случае добычей грабителей могли стать 9 миллионов рублей.

Индустриальный суд назначил мужчинам 5 и 6 лет в колонии строгого режима. Злоумышленники посчитали, что такой приговор слишком суровый, и попытались обжаловать его в краевом суде. Однако Пермский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу фигурантов, оставил в силе приговор Индустриального районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU