2019-10-10T09:17:42+03:00
Происшествия

«Приставил к ней нож». В Прикамье разыскивают неизвестного, который напал на маленькую девочку

Мужчина напал на школьницу поздно вечером
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Полиция просит жителей Пермского края помочь опознать злоумышленника. Мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю жительницу поселка Майский Краснокамского района.

Нападение произошло 7 октября в 21:00 около пруда в поселке. Мужчина подошел к девочке, приставил к ней нож и стал требовать отдать сотовый телефон. Вырвал гаджет из рук девочки и скрылся.

Девочка сообщила о нападении в полицию. С ее слов составили фоторобот. Сотрудники полиции просят у жителей края помощи в установлении личности злоумышленника.

Приметы: 40-45 лет, рост – 170-175 см. Худой, впалые щеки, носит усы и бороду. Мужчина был одет в камуфляж, на голове – зеленый капюшон.

Если вы знаете что-либо о передвижениях данного лица, его местонахождение просьба сообщить информацию по номеру телефону 8 951 942 17 77 либо 246-82-80. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детском саду в Прикамье детей-инвалидов ограничивали в питании
В Перми в ДТП с автобусом пострадал 54-летняя женщина
Пермская компания разработала робота с внешностью Альберта Эйнштейна
За день на дорогах Перми пострадали три пешехода
В центре Перми с торгового центра «Айсберг» уберут медиафасад
В отдаленные районы Прикамья запустят мобильные флюорографы-маммографы
«Помогите найти!». В Перми разыскивают 52-летнего мужчину со шрамом от ожога на руке
В Прикамье закончены поиски пропавшего мужчины, который ушел из дома в одном нижнем белье
В Дзержинском районе Перми построят региональный центр фигурного катания
Администрация Перми утвердила проект планировки города
В Перми дети нарисовали трамвай будущего
В Прикамье прокуратура нашла нарушения прав дольщиков
В Перми могут дважды поменяться цены на билеты в транспорте
В Прикамье работодатель выплатил зарплату сотруднику грузовиком
В Пермском крае запустят 15 новых автобусных маршрутов
На «Азоте» проложен новый водовод питьевой воды
В Перми росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске
В конце октября в Перми временно отключат цифровое телевидение
В Пермском крае вынесли приговор фигурантам дела о пожаре в шахте «Уралкалия»
В Прикамье женщина избила сожителя кочергой
В «Транснефть-Прикамье» прокомментировали информацию о ремонте участка трассы Пермь-Екатеринбург
В многоэтажке в центре Перми загорелся балкон
Пермские следователи проверят обстоятельства смерти оператора погрузчика
В Перми полицейские разыскивают мужчину, который украл деньги с банковской карты
Пермские общественники проверили психиатрическую больницу