«Приставил к ней нож». В Прикамье разыскивают неизвестного, который напал на маленькую девочку

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-10T09:17:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция просит жителей Пермского края помочь опознать злоумышленника. Мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю жительницу поселка Майский Краснокамского района.

Нападение произошло 7 октября в 21:00 около пруда в поселке. Мужчина подошел к девочке, приставил к ней нож и стал требовать отдать сотовый телефон. Вырвал гаджет из рук девочки и скрылся.

Девочка сообщила о нападении в полицию. С ее слов составили фоторобот. Сотрудники полиции просят у жителей края помощи в установлении личности злоумышленника.

Приметы: 40-45 лет, рост – 170-175 см. Худой, впалые щеки, носит усы и бороду. Мужчина был одет в камуфляж, на голове – зеленый капюшон.

Если вы знаете что-либо о передвижениях данного лица, его местонахождение просьба сообщить информацию по номеру телефону 8 951 942 17 77 либо 246-82-80. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU