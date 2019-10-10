В центре Перми с торгового центра «Айсберг» уберут медиафасад

СЕГОДНЯ 06:59 2019-10-10T07:05:00+03:00

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Спор вокруг огромного медиаэкрана на фасаде торгового центра в Перми наконец-то закончен. Издание «Business Class» сообщает, что вечером 9 октября экран начали демонтировать. Распоряжение о снятии самовольной конструкции 7 октября подписал глава Ленинского района.

ООО «Цифровая наружная реклама» попыталась оспорить попадание медиафасада на Ленина в реестр самовольных объектов, но пермский арбитражный суд отказал компании.

Несмотря на то, что в мае пермское УФАС пришло к выводу, что демонтировать конструкцию нельзя.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Дзержинском районе Перми построят региональный центр фигурного катания. ГКУ «Управления капитального строительства» обратилось в городскую комиссию по землепользованию с предложением о смене территориальной зоны участков по адресу Шпальная, 2 в Дзержинском районе. Предложение обсудят на публичных слушаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU