В отдаленные районы Прикамья запустят мобильные флюорографы-маммографы

СЕГОДНЯ 06:44 2019-10-10T06:44:45+03:00

Они начнут курсировать до конца года

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Для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, где проживает меньше 100 тысяч человек, приобретут мобильные флюроографы-маммографы. Передвижные комплексы должны быть поставлены в Пермский краевой онкологический диспансер до 25 декабря 2019 года. Поставщиком стала компания ООО «Паритет-Центр».

Благодаря флюроографам-маммографам можно будет делать рентген грудной клетки и молочных желез вне стационарных лечебных учреждений. Также передвижной комплекс необходим для ранней диагностики онкозаболеваний.

- По статистике, рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Среди мужчин одно из лидирующих мест занимает рак дыхательных путей. К сожалению, эта статистика не меняется уже много лет. Наиболее эффективным способом борьбы с онкопатологией на сегодняшний день является скрининг и раннее выявление, в том числе с помощью маммографии и флюорографии, - отметил главный врач Пермского краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев.

Сейчас в Пермском крае работает 21 передвижной флюорограф и один маммограф.

ИСТОЧНИК KP.RU