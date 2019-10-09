2019-10-09T09:46:24+03:00
Звезды

«Нужно быть великодушным». DJ Smash простил экс-депутата и промоутера, которые избили его в ночном клубе в Перми

Такой поступок музыкант решил совершить в честь еврейского праздника [видео]
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Прошу прощения и прощаю всех тех, с кем жизнь меня свела, и всем с любовью обещаю: «Гмар Хатима Това», - видео с таким послание Андрей Ширман выложил в своем Instagram аккаунте .

Во вторник, 7 октября, в Instagram аккаунте DJ Smash опубликовал видео, на котором говорит, что прощает Андрея Телепнева и Сергея Ванкевича, которые избили его в ночном клубе.

- В еврейский день прощения я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух…персон, которые совершили неприятный и неправильный поступок в прошлом со мной году. Но нужно быть великодушным и уметь прощать, и поэтому, они полностью свободны, - отметил музыкант.

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Нужно быть великодушным . DJ Smash простил экс-депутата и промоутера, которые избили его в ночном клубе в Перми
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Напомним, «неприятный» поступок, о котором говорит Андрей Ширман произошел случился год назад в пермском баре «Дом культуры», где DJ Smash отдыхал с друзьями. Музыкант подошел к барной стойке и заказал шампанское, когда к нему подошли завсегдатаи заведения – Телепнев и Ванкевич.

Одного из фигурантов дела - Сергея Ванкевича - несколько дней назад отпустили. Пребывание в колонии-поселении заменили на ограничение свободы. Продюсер должен был провести в колонии еще 1 год 2 месяца 3 дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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