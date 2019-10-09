2019-10-09T07:37:31+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упал 36-летний мужчина

Пострадавший получил травму позвоночника
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что утром 8 октября с высоты упал мужчина.

Пострадавший упал со второго этажа строящегося дома. Мужчина получил травму позвоночника. Очевидцы незамедлительно сообщили в «скорую помощь». Врачи отправили пострадавшего в городскую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские истребители-перехватчики были подняты по тревоге. 8 октября экипажи истребителей МиГ-31БМ Пермского авиаполка были подняты по тревоге. Их задачей стал перехват условного противника на высоте 15 тысяч метров. Учение прошли в рамках проверки дежурных сил, находящихся на боевом дежурстве. Как уточнили в ЦВО, сверхзвуковой МиГ-31 - единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый «воздушным кораблем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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