«Бросили на улице замерзать». В Перми волонтеры ищут дом коту, которого оставили на даче на зиму
Летом поигрались, зимой - оставили на даче. К сожалению, такая практика встречается довольно часто. Вот и Тимоху постигла участь стать «сезонным» любимцем. Лето закончилось, и «любящие» хозяева оставили его замерзать на улице.
Его нашли около одного из домов. Холодный и голодный Тимоха искал еду и тепло. Котику около 3 лет, скорее всего, большую часть жизни он провел на улице. Несмотря на шрамы на мордочке, Тимоха очень ласковый и нежный кот. Он не сразу открывается людям, но через какое-то время, когда почувствует любовь, он будет готов довольно мурлыкать и дарить хозяевам свое тепло и нежность.
Кот кастрирован и приучен к лотку. Тимоха очень ждет своего человека, а пока находится в приюте «Матроскин».
ИСТОЧНИК KP.RU