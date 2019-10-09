2019-10-09T07:55:27+03:00
Дом. Семья

«Бросили на улице замерзать». В Перми волонтеры ищут дом коту, которого оставили на даче на зиму

Сейчас Тимоха в пермском приюте
Лилия Абибулаева
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Фото: приют "Матроскин"Фото: приют "Матроскин"
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Летом поигрались, зимой - оставили на даче. К сожалению, такая практика встречается довольно часто. Вот и Тимоху постигла участь стать «сезонным» любимцем. Лето закончилось, и «любящие» хозяева оставили его замерзать на улице.

Его нашли около одного из домов. Холодный и голодный Тимоха искал еду и тепло. Котику около 3 лет, скорее всего, большую часть жизни он провел на улице. Несмотря на шрамы на мордочке, Тимоха очень ласковый и нежный кот. Он не сразу открывается людям, но через какое-то время, когда почувствует любовь, он будет готов довольно мурлыкать и дарить хозяевам свое тепло и нежность.

Кот кастрирован и приучен к лотку. Тимоха очень ждет своего человека, а пока находится в приюте «Матроскин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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