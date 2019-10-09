В Прикамье поиски пропавшей женщины закончились трагедией

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-09T07:38:57+03:00

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В Пермском крае закончились поиски пропавшей Таисии К. Женщина ушла из дома в Краснокамске 2 июня. 73-летняя пенсионерка страдала потерей памяти и могла потеряться.

Женщину искали волонтеры и полиция. Во вторник, 8 октября, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой остановили поиски, сообщив, что женщину нашли. Таисия К. Погибла.

- Найдена. Погибла. Просьба снять репосты, - сообщили волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 43-летний мужчина. С 3 октября разыскивают 43-летнего Владимира Риля. Мужчина проживал в Стряпунинском сельском поселении Краснокамского района. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что на мужчине не было ни одежды, ни обуви. Приметы пропавшего: рост 185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.

ИСТОЧНИК KP.RU