2019-10-09T07:38:57+03:00
Происшествия

В Прикамье поиски пропавшей женщины закончились трагедией

73-летнюю пенсионерку искали 5 месяцев
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Пермском крае закончились поиски пропавшей Таисии К. Женщина ушла из дома в Краснокамске 2 июня. 73-летняя пенсионерка страдала потерей памяти и могла потеряться.

Женщину искали волонтеры и полиция. Во вторник, 8 октября, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой остановили поиски, сообщив, что женщину нашли. Таисия К. Погибла.

- Найдена. Погибла. Просьба снять репосты, - сообщили волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 43-летний мужчина. С 3 октября разыскивают 43-летнего Владимира Риля. Мужчина проживал в Стряпунинском сельском поселении Краснокамского района. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что на мужчине не было ни одежды, ни обуви. Приметы пропавшего: рост 185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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