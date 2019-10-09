В Перми пройдет прямая линия по вопросам отопления

СЕГОДНЯ 06:39 2019-10-09T06:39:31+03:00

Звонки будут принимать 9 октября с 11:00 до 12:00

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В Перми прокуратура и департамент ЖКХ проведут прямую линию и ответят жителям города на вопросы, связанные с отоплением и подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях.

Прямая линия пройдет 9 октября с 11:00 до 12:00. На вопросы граждан ответят начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов, представители прокуратуры города Перми. Звонки принимаются по телефону:

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми выберут руководителя службы по отлову безнадзорных животных. Администрация Перми объявила конкурс на вакантную должность директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». Победителя определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут чиновники, зоозащитники, волонтеры и депутаты гордумы. Стаж работы на руководящих должностях должен быть не менее 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU