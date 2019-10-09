Социальное страхование в Пермском крае: новые подходы к реабилитации пострадавших
ИД «Комсомольская правда» и ГУ – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 10 октября проводят круглый стол, посвященный государственным услугам Фонда, трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовым подходам в профилактике производственного травматизма.
В ходе круглого стола эксперты в сфере Соцстраха обсудят наиболее значимые вопросы, касающиеся работы с пострадавшими на производстве.
В частности, будут подведены первые итоги работы проекта «Поверь в себя!», направленного на трудоустройство граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Этот проект действует в Пермском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации в течение 2018- 2019 годов.
В круглом столе примут участие:
Галина Токарева, управляющий ГУ – Пермским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации,
Сергей Епанов, заместитель управляющего Фонда,
Любовь Шардина, начальник отдела профессиональных рисков.
Оксана Иксанова, заместитель начальника отдела профессиональных рисков
Место проведения: г.Пермь, ул.Клары Цеткин, 10А, кабинет 502.
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