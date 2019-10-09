2019-10-09T07:41:26+03:00
Общество

Социальное страхование в Пермском крае: новые подходы к реабилитации пострадавших

В Перми пройдет круглый стол по вопросам Соцстраха
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ИД «Комсомольская правда» и ГУ – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 10 октября проводят круглый стол, посвященный государственным услугам Фонда, трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовым подходам в профилактике производственного травматизма.

В ходе круглого стола эксперты в сфере Соцстраха обсудят наиболее значимые вопросы, касающиеся работы с пострадавшими на производстве.

В частности, будут подведены первые итоги работы проекта «Поверь в себя!», направленного на трудоустройство граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Этот проект действует в Пермском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации в течение 2018- 2019 годов.

В круглом столе примут участие:

Галина Токарева, управляющий ГУ – Пермским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации,

Сергей Епанов, заместитель управляющего Фонда,

Любовь Шардина, начальник отдела профессиональных рисков.

Оксана Иксанова, заместитель начальника отдела профессиональных рисков

Место проведения: г.Пермь, ул.Клары Цеткин, 10А, кабинет 502.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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