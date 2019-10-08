Агроном или ветеринар? В Перми выберут руководителя службы по отлову безнадзорных животных

СЕГОДНЯ 19:33 2019-10-08T19:33:37+03:00

Директором городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек должен стать человек с высшим образованием

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Администрация Перми объявила конкурс на вакантную должность директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». Победителя определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут чиновники, зоозащитники, волонтеры и депутаты гордумы.

Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию, в конкурсе смогут принять участие люди с высшим профессиональным образованием по специальности «Агрономия», «Биология», «Гидрология», «Зоотехния», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», «Механизация сельского хозяйства», «Экономика», «Ветеринария». Стаж работы на руководящих должностях должен быть не менее 5 лет.

Ранее мы писали о трехмесячном щенке овчарки, которому ищут хозяев. Прежние владельцы принесли его в клинику на усыпление. А когда врачи отказали им в убийстве животного, они просто выкинули щенка возле клиники и ушли.

ИСТОЧНИК KP.RU