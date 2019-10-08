Администрация Перми: договор аренды здания на улице Голева может быть расторгнут в любой момент

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-08T17:58:36+03:00

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Администрация Перми продлила договор аренды здания на улице Голева, 12, заключенный с Центром развития ребенка «Золотой ключик», на неопределенный срок. В связи с тем, что родители учеников школы №25 потребовали передать здание их школе, администрация объяснила свою позицию:

«Проектная мощность здания на ул. Голева составляет всего 80 человек. Перевод объекта под размещение муниципального учреждения не решит ни проблему обеспеченности жителей микрорайона образовательными учреждениями, ни задачи перехода школы №25 на односменный режим обучения, поскольку не позволяют площади здания, но существенно увеличит нагрузку на городской бюджет в части содержания имущества. Целесообразнее построить вместительные современные социальные объекты: в микрорайоне Данилиха уже начато возведение детского сада по ул. Плеханова, 63а на 200 мест, также запланировано строительство школы по ул. Кронштадтская – уже зарезервирован земельный участок.

Эффективнее, когда неподходящее по площадям для оказания массовой услуги здание содержится за счет арендатора, который проводит текущий и капитальный ремонты. Муниципальная собственность может предоставляться в аренду без торгов, поскольку организация осуществляет образовательную деятельность.

В здании по ул. Голева, 12 находится центр развития ребенка «Золотой ключик», в котором предоставляются услуги начального и дополнительного образования детей. В этом году в «Золотом ключике» учатся 57 ребят с 1 по 4 класс, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых требует особых условий. Для учащихся из других школ города организованы группы продленного дня с возможностью подвоза. Также предоставляются дополнительные услуги, такие как: хореография, спортивные секции, прикладное искусство, лего-техника....

Учитывая, что центр развития ребенка надлежащим образом исполняет свои обязанности и ни одна из сторон не отказалась от действия договора, договор аренды согласно нормам законодательства возобновлен на тех же условиях на неопределенный срок. Этот вид аренды отличается от бессрочной, поскольку может быть расторгнут в любой момент по усмотрению собственника».

ИСТОЧНИК KP.RU