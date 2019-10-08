Как проекты Соцстраха помогают пермякам восстановиться после травм на производстве
В четверг, 10 октября в 14.00 состоится круглый стол, посвященный государственным услугам Фонда, трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовым подходам в профилактике производственного травматизма.
На круглом столе будут обсуждаться следующие темы:
- Государственные услуги Фонда
- Новое в законодательстве об обязательном социальном страховании
- Медицинская реабилитация пострадавших после тяжелых несчастных случаев.
- Реабилитационный менеджмент.
- Финансирование предупредительных мер как инструмент профилактики производственного травматизма.
- Обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением льготной категории граждан.
В дискуссии примут участие спикеры:
Галина Токарева, управляющий ГУ – Пермским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации,
Сергей Епанов, заместитель управляющего Фонда,
Любовь Шардина, начальник отдела профессиональных рисков.
Оксана Иксанова, заместитель начальника отдела профессиональных рисков
Место проведения: г. Пермь, ул.Клары Цеткин, 10А, кабинет 502.
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