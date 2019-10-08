2019-10-08T16:47:02+03:00
Общество

Как проекты Соцстраха помогают пермякам восстановиться после травм на производстве

Обсудим во время круглого стола
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В четверг, 10 октября в 14.00 состоится круглый стол, посвященный государственным услугам Фонда, трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовым подходам в профилактике производственного травматизма.

На круглом столе будут обсуждаться следующие темы:

- Государственные услуги Фонда

- Новое в законодательстве об обязательном социальном страховании

- Медицинская реабилитация пострадавших после тяжелых несчастных случаев.

- Реабилитационный менеджмент.

- Финансирование предупредительных мер как инструмент профилактики производственного травматизма.

- Обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением льготной категории граждан.

В дискуссии примут участие спикеры:

Галина Токарева, управляющий ГУ – Пермским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации,

Сергей Епанов, заместитель управляющего Фонда,

Любовь Шардина, начальник отдела профессиональных рисков.

Оксана Иксанова, заместитель начальника отдела профессиональных рисков

Место проведения: г. Пермь, ул.Клары Цеткин, 10А, кабинет 502.

Аккредитация по телефону 249-20-83

ИСТОЧНИК KP.RU

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