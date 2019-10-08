2019-10-08T15:33:12+03:00
Происшествия

«Ушел совсем голым». В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 43-летний мужчина

Последний раз его видели 3 октября
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд "Лиза алерт"Фото: поисковый отряд "Лиза алерт"
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В Прикамье с 3 октября разыскивают 43-летнего Владимира Риля. Мужчина проживал в Стряпунинском сельском поселении Краснокамского района.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что на мужчине не было ни одежды, ни обуви.

Приметы пропавшего: рост 185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.

Волонтеры собирают людей на поиски. Выезд состоится 8 октября в 18:00 остановка Дачи, 45-й километр, Стряпунинское сельское поселение, Краснокамский городской округ.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Владимира Риля, сообщите по телефону: 88007005452

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину, который ушел из дома обнаженный. Мужчина ушел из дома 22 сентября в поселке Октябрьский, Пальниковского сельского поселения. С тех пор его местонахождение неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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