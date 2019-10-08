2019-10-08T15:30:54+03:00
Общество

"И давно они там?". Пермяки в шоке от камер видеонаблюдения в туалете торгового центра

Полиция проводит проверку
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Камеры видеонаблюдения - один из гарантов безопасности и не раз служили на благо общества, но следить за людьми в туалете - это уж слишком. Посетителей торгового центра «Айсберг Модерн» шокировали камеры в туалете.

- А зачем они там и как давно? - возмущаются пермяки. Ответа нет. Однако руководство ТЦ предупредило посетителей, что в уборной идет видеосъемка - на дверях мужского и женского туалета весит табличка.

В полиции корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что проводится проверка.

- В настоящий момент в отделе полиции Ленинского района Перми проводится доследственная проверка. Стражи порядка провели осмотр места происшествия, опросили сотрудников торгового центра. В ближайшие дни материал проверки будет передан в следственный отдел по Ленинскому району СУ СК России по Пермскому краю для принятия решения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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