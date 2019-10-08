В Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину, который ушел из дома обнаженный

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-08T14:01:22+03:00

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В Пермском крае разыскивают 30-летнего Михаила Пихтовникова. Мужчина ушел из дома 22 сентября в поселке Октябрьский, Пальниковского сельского поселения. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина был в одних трусах. Больше одежды на нем не было.

Приметы пропавшего: рост 185 см, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.

Если вы знаете что-либо о местонахождении 30-летнего Михаила Пихтовникова, сообщите по телефонам: 89124908833, 89824673098

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция ищет пострадавших от рук мошенников. В 2016 году на территории Перми орудовали мошенники. Злоумышленники предлагали пермякам выгоду до 20% годовых и дополнительные бонусы в виде скидок на продукцию собственного производства, а также представители компании обещали компенсировать услуги ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU