2019-10-08T12:23:56+03:00
Происшествия

В Прикамье на трассе погиб 61-летний мужчина

Мужчину сбила иномарка
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Авария произошла в Добрянском районе Пермского края 7 октября. Легковой автомобиль сбил 61-летнего пешехода.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 20:10 на трассе Пермь - Березники. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Круз» сбил пешехода. 61-летний мужчина нарушил правила. Он шел посередине проезжей части. В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка насмерть сбила пешехода. В ГИББД по Куединскому району сообщают, что авария произошла на трассе Куеда-3й ГКЗ. Вечером по дороге ехал автомобиль ВАЗ-21214. На втором километре дороги водитель «Нивы» наехал на 81-летнего мужчину. По предварительной информации, погибший находился на проезжей части, но переходить дорогу не собирался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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