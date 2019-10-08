За первую неделю октября на дорогах Прикамья погибли три лося

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-08T11:32:45+03:00

С начала года произошло 75 ДТП с дикими животными

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В Пермском крае за прошедшую неделю, с 30 сентября по 6 октября, погибли 3 лося. Животные попали под колеса автомобилей.

Первый случай аварии с участием дикого животного произошел 2 октября на трассе Чусовой - Гремячинск. На следующий день на трассе Ильинский - Сретинск погибла полуторагодовалая самка лося. 4 октября под колеса неустановленного автомобиля попала 4-летняя самка.

Всего с начала года погибли 75 животных

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разбилась иномарка. Вечером в понедельник, 7 октября, в Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого иномарка перевернулась, а куски кузова разлетелись по трассе. Авария произошла поздно вечером. По сообщению очевидцев, водитель «Шевроле Круз» перелетел через разделительную полосу, снес ограждение, опрокинулся на проезжую часть встречного направления. Пермяки рассказывают, что в машине было два человека. После аварии водитель сбежал, а пассажир остался.

ИСТОЧНИК KP.RU