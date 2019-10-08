2019-10-08T11:17:54+03:00
Происшествия

В Перми полиция ищет пострадавших от рук мошенников

С заявлением обратились уже 14 пермяков [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В 2016 году на территории Перми орудовали мошенники. Злоумышленники предлагали пермякам выгоду до 20% годовых и дополнительные бонусы в виде скидок на продукцию собственного производства, а также представители компании обещали компенсировать услуги ЖКХ.

Кооператив "Народный" прекратил свою деятельность весной 2019 года, но ни дивиденды, ни вклады, ни прочие компенсации не были возвращены.

В Перми полиция ищет пострадавших от рук мошенников.

В настоящий момент 14 пермяков обратились с заявлениями в полицию.

Стражи порядка предполагают, что потерпевших может быть несколько десятков. Если Вы пострадали от деятельности данной организации, звоните по телефону 218-86-69 или 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция разыскивает угонщика-сладкоежку. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в понедельник, 7 октября, во время погрузки машины, фронтальный погрузчик опрокинулся. При этом автомобиль упал на кабину, в которой находился оператор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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