В Перми полиция ищет пострадавших от рук мошенников
В 2016 году на территории Перми орудовали мошенники. Злоумышленники предлагали пермякам выгоду до 20% годовых и дополнительные бонусы в виде скидок на продукцию собственного производства, а также представители компании обещали компенсировать услуги ЖКХ.
Кооператив "Народный" прекратил свою деятельность весной 2019 года, но ни дивиденды, ни вклады, ни прочие компенсации не были возвращены.
В Перми полиция ищет пострадавших от рук мошенников.
В настоящий момент 14 пермяков обратились с заявлениями в полицию.
Стражи порядка предполагают, что потерпевших может быть несколько десятков. Если Вы пострадали от деятельности данной организации, звоните по телефону 218-86-69 или 02.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция разыскивает угонщика-сладкоежку. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в понедельник, 7 октября, во время погрузки машины, фронтальный погрузчик опрокинулся. При этом автомобиль упал на кабину, в которой находился оператор.
ИСТОЧНИК KP.RU