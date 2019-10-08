В рамках фестиваля «POST ФАКТ» Театр-Театр приготовил инсталляции и перфоманс

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-08T10:29:32+03:00

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8 октября состоится закрытие Первого Всероссийского фестиваля-конкурса профессиональных театров «POST ФАКТ», который проходит в Театре-Театре с 4 по 8 октября. Будут объявлены победители конкурсной программы – лучший спектакль большой формы и лучший спектакль малой формы, а также представлены итоги лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ». Вход на все мероприятия, кроме спектакля «Пьяные», свободный. Впервые всех зрителей после показа пригласят… на вечеринку в декорационный цех!

Итак, что ждет гостей ТТ 8 октября?

- 15.00-17.30 – читка пьесы Марюса Ивашкявичюса «Ад и мир»

Участники лаборатории «Драматургия», куратором которой был председатель жюри фестиваля-конкурса «POST ФАКТ», литовский драматург Марюс Ивашкявичус, представят читку скандальной пьесы «Ад и мир». Среди чтецов – и профессиональные актеры, и обычные зрители.

Локация: «Сцена-Молот»; вход свободный

- 18.00 – фотовыставка и выставка театральных плакатов

Участники лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ» по направлению «Театральное фото» (куратор – Юлия Трегуб, театральный фотограф) посетили все мероприятия фестиваля и сделали за пять дней несколько тысяч кадров. На выставке в фойе можно будет увидеть лучшие фотографии. Там же появится не менее интересная экспозиция – больше 10 вариантов театрального плаката к одному спектаклю «Дон Жуан» театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина в исполнении участников лаборатории «Театральный плакат» (куратор – Олег Трушников, дизайнер).

Локация: верхнее фойе большой сцены; вход свободный

- 18.00-18.30 – музыкальная инсталляция

Участники лаборатории «Музыкальная инсталляция» (куратор – Владимир Раннев, композитор, член жюри фестиваля-конкурса «POST ФАКТ») представят сценический перформанс по рассказу Юрия Мамлеева «Пальба». 8 девушек – в лаборатории оказались только представительницы слабого пола – изобрели свое характерное «пение» и интерпретировали им художественное произведение. Получилось нечто совершенно необыкновенное.

Локация: большая сцена ТТ; вход свободный

- 18.30-19.00 – визуально-пластический перформанс «До опыта»

Главным предметом исследования для создателей и участников этого перформанса станет существование артиста «до опыта». Как можно выразить идею, если театрального языка и системы знаков пока нет? Художник Василина Харламова, хореограф и режиссер Наталья Шурганова и танцовщики лаборатории «Физический театр» с помощью декораций и предметов бытового использования превратят фойе из привычной зоны для зрителей в театральную площадку. Зрители увидят живое исследование в моменте «здесь и сейчас».

Локация: верхнее фойе большой сцены; вход свободный

- 19.00-19.50 – инсталляция «На поклон»

Художник, сценограф, член жюри фестиваля-конкурса «POST ФАКТ» Василина Харламова и участники лаборатории «Визуальное искусство» приготовили необычный светозвуковой «аттракцион». Любой зритель сможет почувствовать себя актером и заставить публику испытывать определенные эмоции.

Локация: «Сцена-Молот»; вход свободный

- 20.00-22.00 – показ последнего спектакля конкурсной программы фестиваля – «Пьяные» (18+), режиссер Марат Гацалов, Пермский академический Театр-Театр

Локация: большая сцена; вход по билетам.

- 22.30 – закрытие фестиваля-конкурса «POST ФАКТ», объявление победителей.

Подведение итогов фестиваля состоится в необычном пространстве декорационного цеха. Там появится сцена, большой экран, выездной бар от «РомаНальёт». После торжественного награждения победителей – лучших спектаклей большой и малой формы – вас ждет неформальное общение с участниками фестиваля, концептуальная музыка петербургской группы OLIGARKH и атмосфера вечеринки. Вход на закрытие по билетам на спектакль «Пьяные».

Узнайте победителей «POST ФАКТ» первыми! Проведите этот день с нами!