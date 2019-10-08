В Перми осудят жителя Приморского края за мошенничество

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-08T10:21:22+03:00

От его действий пострадали 9 человек

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Жителя Приморского края осудят за серию мошенничества. Он обманул 9 прикамцев.

Все операции мошенник проделывал, отбывая наказание в колонии. Злоумышленник звонил пермякам, представлялся сотрудником компании сотовой связи и интересовался качеством обслуживания. Доверчивые граждане стали жаловаться на связь, надеясь, что им помогу, и сообщали мошеннику пароли от банковский карт и личные данные.

После разговора злоумышленник с помощью полученных данных перечислял деньги со счета пострадавших на свой. Таким образом злоумышленник похитил 90 тысяч рублей.

В одном из случаев злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца. Женщина в процессе разговора с ним почувствовала, что ее обманывают и не стала сообщать обвиняемому пароли.

Уголовное дело в отношении мошенника передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU