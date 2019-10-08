Пермяков просят оценить доступность и безопасность подходов к школам города

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-08T09:33:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Совет родителей инициирует обсуждение вопросов организации безопасных подъездов и подходов к образовательным учреждениям города.

Оставить свой отзыв можно по ссылке. Запросы родителей учащихся, направленные на информационный ресурс, станут базой для анализа имеющейся ситуации. После систематизации отзывов пермяков совет родителей планирует проработать возможности его решения в каждом конкретном учебном заведении с экспертами, представителями школы и администрации, а также проконтролировать реализацию намеченных задач.

- На наш взгляд, организация безопасных подходов и подъездов к образовательным учреждениям является одним самых актуальных вопросов. Мы выступаем от лица всех родителей города, поэтому нам важно выстроить взаимодействие и услышать отзыв каждого. Все конструктивные предложения по улучшению этой ситуации рядом с конкретным детским садом и школой будут приняты в работу, а успех реализации будет зависеть от активного участия самих родителей в решении вопроса, - отметил Михаил Смирнов, председатель городского совета родителей.

При направлении запроса горожан просят, как можно более полно описать проблему, проиллюстрировать её и предложить своё видение способов её решения. В предложенной для заполнения форме родители могут выбрать категорию проблемы: отсутствие освещаемых в вечернее и ночное время тротуаров по пути движения детей к учебному заведению, отсутствие пешеходных переходов, светофоров, парковки, отсутствие твердого покрытия на въездах и входах на территорию учебного заведения, наличие неровностей и луж, доступность для маломобильных групп населения, наличие точек по продаже алкоголя в непосредственной близости и бродячих собак. К направляемому запросу можно также приложить фото. Отметим, что анонимные обращения к рассмотрению не принимаются.

- Родители – первые, кто заинтересован в качественном образовании и обеспечении безопасной среды. Наша цель – это конструктивный диалог и взаимодействие родителей, что подразумевает персональную ответственность, активную позицию и созидательный подход. Именно в таком ключе мы намерены решать существующие проблемы. Анонимные и неоправданно эмоциональные обращения – это не к нам, - подчеркнул Михаил Смирнов

Кроме того, вопросы по основному и дополнительному образованию, профессиональной ориентации школьников и иным тематикам можно направить по электронной почте RodSovetPerm@yandex.ru.