2019-10-08T09:30:29+03:00
Происшествия

В Перми упавшая машина раздавила оператора погрузчика

Тело 55-летнего мужчины извлекли с помощью крана
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми на улице Берег Камы произошло ЧП. Погиб оператор погрузчика.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в понедельник, 7 октября, во время погрузки машины, фронтальный погрузчик опрокинулся. При этом автомобиль упал на кабину, в которой находился оператор.

55-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Чтобы достать тело погибшего, пришлось вызывать подъемный кран. С помощью него погрузчик перевернули с крыши набок и достали тело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упала 53-летняя женщина. Из окна второго этажа на улице Таборская выпала 53-летняя женщина. Очевидцы сообщили об этом в «скорую помощь». Врачи, приехавшие на место, осмотрели пермячку и с сочетанной травмой отправили в клинческую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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