По улицам Перми гулял обнаженный мужчина
Синоптики обещали аномально жаркую погоду в краевой столице, и некоторые жители всерьез решили, что наступило лето. На улицах Перми был замечен голый мужчина.
В понедельник, 7 октября, в Свердловском районе по улицам прогуливался обнаженный мужчина.
Пермяк в одних носках и ботинках «продефилировал» вокруг клумбы, помахал «зрителям» и удалился. Мужчину не смущали удивленные взгляды прохожих и отдыхающих парка.
В социальных сетях пермяки предположили, что мужчина был пьян.
Напомним, ранее мы писали о том, что голый пермяк парализовал движение автомобилей. В Дзержинском районе Перми местные жители заметили голого мужчину, который лежал на проезжей части. Пермяк валялся на проспекте Парковый в сторону Красавинского моста. Мужчина переворачивался с боку на бок, катался по дороге, несмотря на проезжающие машины.
ИСТОЧНИК KP.RU