2019-10-08T09:08:24+03:00
Происшествия

По улицам Перми гулял обнаженный мужчина

Из одежды на нем были только носки и ботинки
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram "Жесть в Перми"Фото: Instagram "Жесть в Перми"
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Синоптики обещали аномально жаркую погоду в краевой столице, и некоторые жители всерьез решили, что наступило лето. На улицах Перми был замечен голый мужчина.

В понедельник, 7 октября, в Свердловском районе по улицам прогуливался обнаженный мужчина.

Пермяк в одних носках и ботинках «продефилировал» вокруг клумбы, помахал «зрителям» и удалился. Мужчину не смущали удивленные взгляды прохожих и отдыхающих парка.

В социальных сетях пермяки предположили, что мужчина был пьян.

Напомним, ранее мы писали о том, что голый пермяк парализовал движение автомобилей. В Дзержинском районе Перми местные жители заметили голого мужчину, который лежал на проезжей части. Пермяк валялся на проспекте Парковый в сторону Красавинского моста. Мужчина переворачивался с боку на бок, катался по дороге, несмотря на проезжающие машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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