2019-10-08T07:59:01+03:00
Происшествия

В Перми скончался главный врач психиатрической больницы Николай Потешкин

Ему было 67 лет
Лилия Абибулаева
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Фото: Пермская психиатрическая больницаФото: Пермская психиатрическая больница
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Николай Потешкин - главный врач пермской психиатрической больницы- скоропостижно скончался поздно вечером 7 октября. По предварительной информации, у врача могло остановиться сердце. На тренировке в УДС "Молот" Николай Михайлович потерял сознание. Родственники попытлись оказать первую помощь и позвонили в "скорую".

Вызов в УДС "Молот" поступил в 21:31, но когда приехала бригада "скорой помощи" мужчина был уже мертв. Врачи провели реанимационные мероприятия, но безуспешно.

Николай Михайлович Потешкин - заслуженный врач России, психиатр высшей категории. Ему было 67 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер великий режиссер Марк Захаров. Свою карьеру он начинал в Перми. И после возвращения в столицу у Марка Захарова на всю жизнь сохранилось теплое отношение к нашему городу. За три года, проведенные в Перми, Марк Захаров сыграл немало ярких ролей, в частности, Лаэрта в «Гамлете» (на фото). И здесь он впервые попробовал себя в качестве режиссера. Не на профессиональной сцене, на любительской, студенческой - поставил в театре Пермского университета спектакль «Аристократы» по пьесе Погодина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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