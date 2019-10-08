2019-10-08T07:29:00+03:00
Общество

Глава пермского избиркома Игорь Вагин не смог обжаловать приговор о лишении водительских прав

Мужчину обвинили в пьяной езде
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Издание «Рифей Пермь» сообщает о том, что Игорь Вагин председатель избирательной комиссии Пермского края не смог вернуть себе права через чуд.

Мужчину остановили за пьяную езду. Когда сотрудник полиции подошел к автомобилю, за рулем была девушка. А глава избиркома сидел рядом и не отрицал, что пьян. Но в Госавтоинспекции посчитали, что именно Вагин был за рулем, а потом пересел.

Мировой суд признал Игоря Вагина виновным, назначил штраф и лишил водительских прав. Мужчина попытался обжаловать приговор, но Ленинский суд оставил решение без изменений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разбилась иномарка. Вечером в понедельник, 7 октября, в Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого иномарка перевернулась, а куски кузова разлетелись по трассе. Авария произошла поздно вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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