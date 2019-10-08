«Машину размотало по трассе». В Перми разбилась иномарка

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-08T06:31:49+03:00

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Вечером в понедельник, 7 октября, в Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого иномарка перевернулась, а куски кузова разлетелись по трассе. Авария произошла поздно вечером.

По сообщению очевидцев, водитель «Шевроле Круз» перелетел через разделительную полосу, снес ограждение, опрокинулся на проезжую часть встречного направления. Пермяки рассказывают, что в машине было два человека. После аварии водитель сбежал, а пассажир остался.

Погибших нет. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадал ребенок. По предварительной информации, автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с «Хендаем Солярис», который ехал в попутном направлении. В результате аварии пострадал малолетний ребенок - пассажир «Хендая». Малыш находился в детском кресле, но получил травму головы. Его отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU