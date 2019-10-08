2019-10-08T06:23:20+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка насмерть сбила пешехода

Мужчина просто стоял на дороге
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: "Дорожная ситуация Куеда"Фото: "Дорожная ситуация Куеда"
Изменить размер текста:

В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погиб 81-летний мужчина. Погибший стоял на дороге.

В ГИББД по Куединскому району сообщают, что авария произошла на трассе Куеда-3й ГКЗ. Вечером по дороге ехал автомобиль ВАЗ-21214. На втором километре дороги водитель «Нивы» наехал на 81-летнего мужчину. По предварительной информации, погибший находился на проезжей части, но переходить дорогу не собирался.

От полученных травм пенсионер скончался. По фату аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадал ребенок. По предварительной информации, автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с «Хендаем Солярис», который ехал в попутном направлении. В результате аварии пострадал малолетний ребенок - пассажир «Хендая». Малыш находился в детском кресле, но получил травму головы. Его отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми скончался главный врач психиатрической больницы Николай Потешкин
Глава пермского избиркома Игорь Вагин не смог обжаловать приговор о лишении водительских прав
В Перми с высоты упала 53-летняя женщина
В Перми пенсионерку зажало в дверях автобуса
«Машину размотало по трассе». В Перми разбилась иномарка
В Перми у Центрального рынка из подземного перехода убрали все киоски
В Индустриальном районе Перми убрали незаконные парковки
В пермских лесах прошли работы по защите от пожара
В Прикамье 15 октября стартуют мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с раком молочной железы
Скульптуру «Пермяк соленые уши» не передали в собственность администрации
"Даю ему деньги раз в неделю". Катерина Шпица рассказала о воспитании единственного сына
В Прикамье пересмотрели тарифы за тепло
В Прикамье осудили мужчину, который похищал технику у знакомых
В Перми на Монастырской перевернулась легковушка
В Прикамье мужчина утопил брата во время рыбалки
В Прикамье снесли арт-объект Александра Жунева
В Перми пройдет Фестиваль американского кино
В сети появилось видео, как погрузчик задавил пермячку у цирка
С 8 по 12 октября в Перми пройдет сельскохозяйственная ярмарка
В Прикамье 77-летний пенсионер обвиняется в растлении малолетних
На фестивале «ПРОСВЕТ» пермяки смогут перенестись на край света
В прикамской колонии, где надругались над заключенным, один из осужденных залез на вышку
На трассе в Прикамье пострадал ребенок
Tele2 занимает лидирующие позиции по покрытию сети на трассах Пермского края
В Перми на пожаре пострадал мужчина