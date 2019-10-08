В Прикамье легковушка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-08T06:23:20+03:00

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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погиб 81-летний мужчина. Погибший стоял на дороге.

В ГИББД по Куединскому району сообщают, что авария произошла на трассе Куеда-3й ГКЗ. Вечером по дороге ехал автомобиль ВАЗ-21214. На втором километре дороги водитель «Нивы» наехал на 81-летнего мужчину. По предварительной информации, погибший находился на проезжей части, но переходить дорогу не собирался.

От полученных травм пенсионер скончался. По фату аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадал ребенок. По предварительной информации, автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с «Хендаем Солярис», который ехал в попутном направлении. В результате аварии пострадал малолетний ребенок - пассажир «Хендая». Малыш находился в детском кресле, но получил травму головы. Его отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU