В Индустриальном районе Перми убрали незаконные парковки

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-07T15:53:29+03:00

С начала года демонтировали 11 незаконных стоянок

Изменить размер текста: A A

В Индустриальном районе Перми принудительно убрали 11 парковочных площадок. Только в сентябре незаконных парковок на территории района уменьшилось на 6 штук.

Стоянки размещались на земле самовольно. Владельцы не получили разрешения, а с автомобилистов брали деньги за то, чтобы оставить машину.

3 автостоянки по улицам Мира, Стахановской и на пересечении улиц Архитектора Свиязева и Карпинского собственники убрали самостоятельно.

Собственники теперь должны возместить в бюджет Перми расходы, связанные с принудительным демонтажем, перемещением и хранением объектов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 15 октября стартуют мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с раком молочной железы, которые организует Министерство здравоохранения Пермского края совместно с ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики». Одним из главных событий станет лекция на тему онконастроженности.

ИСТОЧНИК KP.RU