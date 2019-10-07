2019-10-07T15:53:29+03:00
Общество

В Индустриальном районе Перми убрали незаконные парковки

С начала года демонтировали 11 незаконных стоянок
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Индустриальном районе Перми принудительно убрали 11 парковочных площадок. Только в сентябре незаконных парковок на территории района уменьшилось на 6 штук.

Стоянки размещались на земле самовольно. Владельцы не получили разрешения, а с автомобилистов брали деньги за то, чтобы оставить машину.

3 автостоянки по улицам Мира, Стахановской и на пересечении улиц Архитектора Свиязева и Карпинского собственники убрали самостоятельно.

Собственники теперь должны возместить в бюджет Перми расходы, связанные с принудительным демонтажем, перемещением и хранением объектов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 15 октября стартуют мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с раком молочной железы, которые организует Министерство здравоохранения Пермского края совместно с ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики». Одним из главных событий станет лекция на тему онконастроженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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