В пермских лесах прошли работы по защите от пожара

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-07T15:13:49+03:00

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Пермские леса подготовили к пожароопасному весеннее-летнему периоду 2020 года. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что более 200 км минерализированных полос привели в нормативное состояние. Как отмечает издание минерализированная полоса - это специальная полоса земли определенной ширины, которая обработана от сплошного минерального слоя почвы.

Также, чтобы защитить леса от пожара МКУ «Пермское городское лесничество» очищают леса от валежника.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фестивале «ПРОСВЕТ» пермяки смогут перенестись на край света. Инсталляция «MyWhale» студии «Tundra» воссоздаст «чрево кита». Арт-объект создан по мотивам истории о самом одиноком ките в мире. Посетители смогут ощутить мысли и услышать песни кита. Кит «разговаривает» на частоте 52 Гц, и другие особи и виды просто не могут его услышать.

ИСТОЧНИК KP.RU