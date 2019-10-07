2019-10-07T14:38:24+03:00
Общество

Скульптуру «Пермяк соленые уши» не передали в собственность администрации

С 2006 года композиция находится на территории отеля
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Пермские власти не смогли добиться прав собственности на памятник «Пермяк соленые уши». Издание «Business Class» сообщает о том, что краевой суд не удовлетворил апелляцию департамента имущественных отношений. Ведомство просило признать право собственности на некоторые памятники Перми, среди которых и «Пермяк соленые уши».

Скульптура с 2006 года стоит на территории отеля «Прикамья». Когда памятник установили, земля сдавалась отелю в аренду, а в 2013 году гостиница выкупила ее. Акционерное общество «Отель Прикамье» считает себя фактическим владельцем памятника.

Однако в мэрии изданию сообщили, что судебный акт еще можно обжаловать. В пресс-службе городской администрации уточнили, что все действия в отношении памятника будут определены после рассмотрения судебного акта в последней инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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