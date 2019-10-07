2019-10-07T13:46:29+03:00
Звезды

"Даю ему деньги раз в неделю". Катерина Шпица рассказала о воспитании единственного сына

Актриса не бадует сына игрушками
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram Екатерины ШпицыФото: Instagram Екатерины Шпицы
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Актриса театра и кино Екатерина Шпица активно ведет Instagram. С подписчиками Екатерина делится фотографиями со съемок, различными рабочими моментами, рассказывает о фестивалях и благотворительных мероприятия. Также частый гость страницы актрисы в социальных сетях - сын Герман.

В последнем посте Катерина рассказала о том, как воспитывает сына, о его отношениях с деньгами и о том, куда Герман тратит деньги.

katerinashpitsakaterinashpitsa
"Даю ему деньги раз в неделю". Катерина Шпица рассказала о воспитании единственного сына
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Екатерина каждую пятницу выдает сыну 300 рублей, чтобы мальчик тратил их на детские «хотелки».

- Каждую пятницу я выдаю сыну 300 рублей, чтоб он мог потратить их на свои детские хотелки по мелочи ну или по-крупному, если накопит побольше. Иногда он разменивает бабушке тысячу рублей по сотне. Этих денег он не лишается, ни при каких обстоятельствах, у нас нет понятия «наказание», есть штраф, но он выражается в лишениях бонусных удовольствий. Сама игрушками без повода не балую, - рассказала актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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