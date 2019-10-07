2019-10-07T12:52:45+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили мужчину, который похищал технику у знакомых

Его приговорили у 2,5 годам
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Житель Соликамска отправится в колонию за кражу техники у друзей. На счету злоумышленника две кражи.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в отдел полиции Соликамска обратился местный житель. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропал дорогостоящий телевизор. Техника стоила 30 тысяч рублей.

В краже заподозрили приятеля хозяина квартиры. Подозрения подтвердились. Злоумышленник вынес технику из дома друга и продал за 3, 5 тысячи. Оказалось, что мужчина не первый раз обкрадывает знакомых. Ранее он украл технику из квартиры знакомой, когда девушки не было дома.

Похищенное злоумышленник продавал. Однако сотрудникам полиции удалось вернуть часть украденного законным владельцам. Суд отправил местного жителя в колонию на 2,5 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники взламывают страницы в соцсетях и просят деньги на похороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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