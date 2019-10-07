2019-10-07T12:37:35+03:00
Происшествия

В Перми на Монастырской перевернулась легковушка

В машине был ребенок
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram @chp_59Фото: Instagram @chp_59
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Авария произошла в Ленинском районе Перми. Очевидцы разместили в социальных сетях фото ДТП, в результате которого иномарка перевернулась на дороге.

После столкновения с другой машиной легковушка подлетела, перевернулась и остановилась на боку. В машине в момент аварии находился ребенок. Очевидцы сообщают, что после аварии пермяки начали помогать девочке выбраться из машины.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появилось видео, как погрузчик задавил пермячку у цирка. Тело женщины обнаружили в четверг, 3 октября, в Мотовилихинском районе Перми. Через некоторое время сотрудники полиции выяснили, что к аварии причастен экскаваторщик.В понедельник, 7 октября, в сети появилось видео страшного ДТП. На записи видно, как трактор едет задом и сбивает женщину, а потом отъезжает обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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