В Прикамье мужчина утопил брата во время рыбалки

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-07T12:05:39+03:00

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В Пермском крае осудят местного жителя за убийство родного брата. Тело родственника злоумышленник скинул в реку.

Следователи выяснили, что в мае 2019 года мужчины поехали на рыбалку. Между братьями произошла ссора, в результате которой один из мужчин утопил другого. 46-летний местный житель скинул тело 36-летнего брата в Каму.

Полтора месяца злоумышленнику удавалось скрывать свою причастность к преступлению, но тело родственника нашли. Труп обнаружили в акватории Камского водохранилища в Добрянском районе.

В отношении 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 77-летний пенсионер обвиняется в растлении малолетних. Детям не было и 12 лет. Известно, что злоумышленник был ранее судим.

ИСТОЧНИК KP.RU