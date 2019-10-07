В Прикамье снесли арт-объект Александра Жунева

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-07T11:38:21+03:00

Фото: Стрит арт из Перми от Александра Жунева (T-shirt)

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- Еще одну работу Александра Жунева стерта в порошок вместе с объектом, на котором она была размещена, - написали в социальных сетях жители города.

Они сообщили, что в рамках реконструкции городского парка в Краснокамске снесли здание, которое разрисовал Александр Жунев известный пермский художник.

На создание «Тутанхамона» Жунев потратил 5 дней. Для своей работы в рамках фестиваля «Экология пространства» художник выбрал здание, откуда раньше показывали кино в парке.

- Форма объекта мне сразу напомнила змею кобру, а потом я уже догадался, какую именно! И вот что получилось! - написал после окончания работы художник.

Сейчас же арт-объект выглядит как груда мусора.

Фото: Роман Гайшун

Людей очень возмутил такой поступок. По мнению жителей, власти даже не рассмотрели вариант реконструкции с будкой.

ИСТОЧНИК KP.RU