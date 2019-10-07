В Прикамье снесли арт-объект Александра Жунева
- Еще одну работу Александра Жунева стерта в порошок вместе с объектом, на котором она была размещена, - написали в социальных сетях жители города.
Они сообщили, что в рамках реконструкции городского парка в Краснокамске снесли здание, которое разрисовал Александр Жунев известный пермский художник.
На создание «Тутанхамона» Жунев потратил 5 дней. Для своей работы в рамках фестиваля «Экология пространства» художник выбрал здание, откуда раньше показывали кино в парке.
- Форма объекта мне сразу напомнила змею кобру, а потом я уже догадался, какую именно! И вот что получилось! - написал после окончания работы художник.
Сейчас же арт-объект выглядит как груда мусора.
Фото: Роман Гайшун
Людей очень возмутил такой поступок. По мнению жителей, власти даже не рассмотрели вариант реконструкции с будкой.
ИСТОЧНИК KP.RU