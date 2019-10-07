СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-07T11:31:23+03:00

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С 15 по 20 октября в кинотеатре "Кристалл" в Перми пройдет Фестиваль американского кино. Зрители смогут увидеть интересные новинки проката на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фильм открытия - "Арахисовый сокол", где главные роли исполняют Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон и Зак Готтзаген. Также на фестивале можно будет увидеть короткометражку известного греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, известного нам по фильмам "Клык" и "Убийство священного оленя". Его новая картина называется "NIMIC", а главную роль исполняет Мэтт Диллон.

А фильм "Прощание" - обладатель приза зрительских симпатий фестиваля Санденс. Эта картина о девушке Билли, которая приезжает домой, в Китай, на свадьбу брата. Свадьбу устраивают только для того, чтобы все члены семьи успели попрощаться с бабушкой - ей поставили смертельный диагноз.

Билеты на фильмы можно купить в кассах кинотеатра или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU