В сети появилось видео, как погрузчик задавил пермячку у цирка
Тело женщины обнаружили в четверг, 3 октября, в Мотовилихинском районе Перми. Через некоторое время сотрудники полиции выяснили, что к аварии причастен экскаваторщик.
В понедельник, 7 октября, в сети появилось видео страшного ДТП. На записи видно, как трактор едет задом и сбивает женщину, а потом отъезжает обратно.
В сети появилось видео, как погрузчик задавил пермячку у цирка.
Через некотрое время сотрудники полиции выяснили, что к аварии приячастен экскаваторщик.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадал ребенок. По предварительной информации, автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с «Хендаем Солярис», который ехал в попутном направлении. В результате аварии пострадал малолетний ребенок - пассажир «Хендая». Малыш находился в детском кресле, но получил травму головы. Его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU