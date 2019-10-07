СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-07T11:21:28+03:00

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Тело женщины обнаружили в четверг, 3 октября, в Мотовилихинском районе Перми. Через некоторое время сотрудники полиции выяснили, что к аварии причастен экскаваторщик.

В понедельник, 7 октября, в сети появилось видео страшного ДТП. На записи видно, как трактор едет задом и сбивает женщину, а потом отъезжает обратно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/736254" frameborder="0"></iframe> В сети появилось видео, как погрузчик задавил пермячку у цирка.

Через некотрое время сотрудники полиции выяснили, что к аварии приячастен экскаваторщик.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадал ребенок. По предварительной информации, автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с «Хендаем Солярис», который ехал в попутном направлении. В результате аварии пострадал малолетний ребенок - пассажир «Хендая». Малыш находился в детском кресле, но получил травму головы. Его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU