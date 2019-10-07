С 8 по 12 октября в Перми пройдет сельскохозяйственная ярмарка

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-07T10:51:57+03:00

На ярмарке можно будет купить продукты и другие товары от местных производителей

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Как сообщили в городском бизнес-инкубаторе, ярмарочные площадки будут работать с 8 по 12 октября в Свердловском районе (улица Народовольческая, 3).

Всего до конца года запланировано проведение порядка 50 ярмарок.

Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: мясные деликатесы, колбасную продукцию, мёд разных сортов, кондитерские изделия, печенье, конфеты, школьные товары, игрушки, пледы и покрывала, постельное бельё, изделия из кожи. Информация о ярмарочных площадках размещена здесь.

Организация городских ярмарок – еще одна возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торговые места для реализации продукции предоставляются производителям бесплатно на основании заявления в Пермский центр бизнеса. В целом, национальный проект направлен на то, чтобы оказать поддержку предпринимателю на каждом этапе развития бизнеса. Так, одним из основных направлений работы бизнес-инкубатора является предоставление консультационной и информационной поддержки потенциальным и действующим предпринимателям. Юридические вопросы, налогообложение, бизнес-планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти – темы, которые волнуют предпринимателей, и в которых сотрудники бизнес-инкубатора помогают разобраться.

Получить информацию о дате и месте проведения ближайших мероприятий, уточнить, как принять в них участие, можно по телефону 8-919-454-10-64. Заявки на участие в ярмарках в электронной форме принимаются от предпринимателей на сайте бизнес-инкубатора. Также заявку можно оставить по адресу: улица Петропавловская, 185 (МКУ «Пермский центр бизнеса»).