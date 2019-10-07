2019-10-07T10:51:57+03:00
Общество

С 8 по 12 октября в Перми пройдет сельскохозяйственная ярмарка

На ярмарке можно будет купить продукты и другие товары от местных производителей
Поделиться:
--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

Как сообщили в городском бизнес-инкубаторе, ярмарочные площадки будут работать с 8 по 12 октября в Свердловском районе (улица Народовольческая, 3).

Всего до конца года запланировано проведение порядка 50 ярмарок.

Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: мясные деликатесы, колбасную продукцию, мёд разных сортов, кондитерские изделия, печенье, конфеты, школьные товары, игрушки, пледы и покрывала, постельное бельё, изделия из кожи. Информация о ярмарочных площадках размещена здесь.

Организация городских ярмарок – еще одна возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торговые места для реализации продукции предоставляются производителям бесплатно на основании заявления в Пермский центр бизнеса. В целом, национальный проект направлен на то, чтобы оказать поддержку предпринимателю на каждом этапе развития бизнеса. Так, одним из основных направлений работы бизнес-инкубатора является предоставление консультационной и информационной поддержки потенциальным и действующим предпринимателям. Юридические вопросы, налогообложение, бизнес-планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти – темы, которые волнуют предпринимателей, и в которых сотрудники бизнес-инкубатора помогают разобраться.

Получить информацию о дате и месте проведения ближайших мероприятий, уточнить, как принять в них участие, можно по телефону 8-919-454-10-64. Заявки на участие в ярмарках в электронной форме принимаются от предпринимателей на сайте бизнес-инкубатора. Также заявку можно оставить по адресу: улица Петропавловская, 185 (МКУ «Пермский центр бизнеса»).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Даю ему деньги раз в неделю". Катерина Шпица рассказала о воспитании единственного сына
В Прикамье пересмотрели тарифы за тепло
В Прикамье осудили мужчину, который похищал технику у знакомых
В Перми на Монастырской перевернулась легковушка
В Прикамье мужчина утопил брата во время рыбалки
В Прикамье снесли арт-объект Александра Жунева
В Перми пройдет Фестиваль американского кино
В сети появилось видео, как погрузчик задавил пермячку у цирка
В Прикамье 77-летний пенсионер обвиняется в растлении малолетних
На фестивале «ПРОСВЕТ» пермяки смогут перенестись на край света
В прикамской колонии, где надругались над заключенным, один из осужденных залез на вышку
На трассе в Прикамье пострадал ребенок
Tele2 занимает лидирующие позиции по покрытию сети на трассах Пермского края
В Перми на пожаре пострадал мужчина