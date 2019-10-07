2019-10-07T10:48:25+03:00
Происшествия

В Прикамье 77-летний пенсионер обвиняется в растлении малолетних

Детям не было и 12 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Кунгуре задержали 77-летнего местного жителя за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей. Мужчина растлил троих детей.

Следователи выяснили, что в июне 2019 года 77-летний житель Кунгура днем во дворе многоквартирного дома совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика и двух девочек. Детям не было и 12 лет. Известно, что злоумышленник был ранее судим.

Согласно судебно-психиатрической экспертизе в момент совершения преступления мужчина был невменяем. Он страдал от заболевания, из-за которого не мог контролировать и осознавать свои действия.

На время следствия мужчина помещен в закрытый стационар для психически больных людей. Сторона обвинения направила в суд дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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