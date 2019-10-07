На фестивале «ПРОСВЕТ» пермяки смогут перенестись на край света

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-07T10:19:29+03:00

И даже оказаться во чреве кита

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В Перми пройдет арт-фестиваль «ПРОСВЕТ». 12 и 13 октября завод им. Шпагина преобразится в поп-ап галерею цифрового искусства. Свои работы представят художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Перми.

Инсталляция «MyWhale» студии «Tundra» воссоздаст «чрево кита». Арт-объект создан по мотивам истории о самом одиноком ките в мире. Посетители смогут ощутить мысли и услышать песни кита. Кит «разговаривает» на частоте 52 Гц, и другие особи и виды просто не могут его услышать.

Еще один преет студии - инсталляция «The Day We Left». Арт-объект выполнен в форме перевернутого поля. Зрители смогут взглянуть на мир под другим углом.

Еще один интересный арт-объект - капсулы сна. Его автор пермский визуальный художник Alex Etewut. Благодаря особой синхронизации дыхания во время сна со светом вокруг зрители смогут пережить наяву все внутренние процессы тела и мозга при засыпании и пробуждении.

Познакомиться со всеми работами мультимедиа-арт фестиваля «П Р О С В Е Т» на Заводе Шпагина можно 12 и 13 октября с 12:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU