2019-10-07T10:19:11+03:00
Происшествия

В прикамской колонии, где надругались над заключенным, один из осужденных залез на вышку

Он угрожал совершить суицид
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео c канала на youtube "Гулагу-нет Официальный канал"Скриншот с видео c канала на youtube "Гулагу-нет Официальный канал"
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В прикамской колонии, где заключенные надругались над другим заключенным, случилось очередное ЧП. Как сообщил основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин, в выходные в колонии один из осужденных залез на вышку и угрожал совершить суицид.

- Он требовал вызвать представителей прокуратуры, на место происшествия сразу выехали и представители ГУФСИНа, и прокуратуры, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН. - Все обстоятельства инцидента выясняются.

- С заключенным все нормально, никаких травм он не получил, - добавили в краевой прокуратуре. - Пока его направили на лечение, так как осужденный состоял на учете у психиатра.

Напомним, что в прошлом месяце в сети появилось видео, где видно, что над заключенным надругались другие заключенные, а потом избили его. После этого заместителя начальника колонии на время проверки отстранили от работы, а следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность".

ИСТОЧНИК KP.RU

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