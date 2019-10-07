В прикамской колонии, где надругались над заключенным, один из осужденных залез на вышку
В прикамской колонии, где заключенные надругались над другим заключенным, случилось очередное ЧП. Как сообщил основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин, в выходные в колонии один из осужденных залез на вышку и угрожал совершить суицид.
- Он требовал вызвать представителей прокуратуры, на место происшествия сразу выехали и представители ГУФСИНа, и прокуратуры, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН. - Все обстоятельства инцидента выясняются.
- С заключенным все нормально, никаких травм он не получил, - добавили в краевой прокуратуре. - Пока его направили на лечение, так как осужденный состоял на учете у психиатра.
Напомним, что в прошлом месяце в сети появилось видео, где видно, что над заключенным надругались другие заключенные, а потом избили его. После этого заместителя начальника колонии на время проверки отстранили от работы, а следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность".
ИСТОЧНИК KP.RU