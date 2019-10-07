На трассе в Прикамье пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-07T09:47:22+03:00

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Авария произошла в Добрянском районе Пермского края. На дороге Пермь - Березники столкнулись две иномарки.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло в воскресенье, 6 октября, в 18:30 в Добрянском районе.

По предварительной информации, автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с «Хендаем Солярис», который ехал в попутном направлении. В результате аварии пострадал малолетний ребенок - пассажир «Хендая». Малыш находился в детском кресле, но получил травму головы. Его отправили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В отношении водителя «Форда» составлен административный протокол за отказ проходить медицинское освидетельствование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в аварии на трассе Пермь-Березники погиб мужчина и пострадал ребенок. Очевидцы сообщают, что водитель уснул за рулем

ИСТОЧНИК KP.RU