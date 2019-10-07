Tele2 занимает лидирующие позиции по покрытию сети на трассах Пермского края

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-07T09:36:10+03:00

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Мобильный оператор Tele2 обеспечивает стабильное покрытие сети и улучшает качество связи на основных автодорогах региона. Это подтвердили исследования министерства информационного развития и связи Пермского края (МИРС).

Сейчас покрытие Tele2 равномерно распределено по всем региональным направлениям края и охватывает в том числе трассы до Кудымкара, Губахи и Куеды, то есть подавляющее большинство пермских дорог. Это нашло отражение на карте проекта «Управляем вместе», созданного министерством информационных технологий и связи края на основании независимого мониторинга региональных дорог.

За последние два года Tele2 улучшила качество связи на трассах Пермь-Оса-Чайковский, Пермь-Чусовой-Губаха, Пермь-Березники, а также Соликамск-Чердынь-Ныроб и Пермь-Кунгур. На данный момент 2G-сетью Tele2 обеспечены 95% населения Пермского края, 3G-сетью – 90%, а сеть 4G покрывает территорию, где проживает 86% жителей региона.

Антон Антонов, директор пермского филиала Tele2:

«МИРС провело масштабное исследование, благодаря которому мы видим новые возможности для развития связи. Но уже сейчас мы понимаем, что занимаем лидирующие позиции по покрытию автодорог в регионе и можем предложить нашим клиентам лучший сервис. Мы продолжим улучшать характеристики и расширять территорию покрытия, в том числе опираясь на результаты исследований МИРС, чтобы наши абоненты оставались на связи везде, где им это нужно».