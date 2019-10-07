2019-10-07T06:35:42+03:00
Происшествия

В Прикамье в жилом доме взорвался газ

От хлопка разрушилась стена
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В деревянном жилом доме в Осе взорвался газ. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 19:50 в воскресенье, 6 октября. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.

Приехав на место, сотрудники МЧС обнаружили, что пожара нет, но стена деревянного многоквартирного дома разрушена. Пострадавших во время происшествия нет. Причина ЧП устанавливается.

На месте работали 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью в центре Перми произошла авария, есть пострадавшие. По улице Ленина в сторону улицы Крисанова двигался автомобиль ВАЗ. За рулем находилась 24-летняя девушка. В районе одного из домов по улице Ленина девушка, по предварительным данным, при повороте налево не предоставила преимущество автомобилю "Киа". В результате машины столкнулись на перекрестке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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