Пермский клуб «АК-59» одержал победу над «Полетом» из Рыбинска

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-07T06:25:11+03:00

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Пермский молодежный хоккейный клуб «АК-59» победил в матче домашней серии игр первенства НМХЛ рыбинский «Полет». Счет матча 8:1 в пользу пермяков.

Хоккеист «АК-59» Даниил Тунхузин стал самым результативным игроком матча, набрав 6 очков, он забил три гола и сделал три удачных передачи. В ближайшие дни пермяков ждут еще две игры домашней серии. В обоих матчах хоккеисты пермской молодежной команды встретятся с «Металлург ВО». Матчи пройдут 7 и 8 октября на СК «Сухарева».

Напомним, ранее мы писали о том, что «Молот-Прикамья» уступил питерскому «Динамо» по серии буллитов. Первый период пермские хоккеисты закончили со счетом 0:1. «Динамо» играли жестко и прессинговали. Максим Джиошвили забил гол в ворота «Молота». Поддержать пермяком пришли около 2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU