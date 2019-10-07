2019-10-07T06:11:30+03:00
Общество

Кошка, которую нашли умирающей на улице, изменилась до неузнаваемости

Пермские волонтеры собирают средства на ее лечение
Елена КОНОВА
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Фото из группы "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ"Фото из группы "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ"
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- Посмотрите первые фото - сейчас, последние - месяц назад. Разница ощутима, не так ли? - пишут волонтеры в группе.

Кошку Юну подбросили несколько месяцев назад к ветеринарной клинике вместе с другими котятами. На верную смерть. Их пристроили, а вот Юна серьезно заболела. Врачи поставили диагноз - вирусная инфекция.

- Прошло время и, вроде, она уже пришла в норму, как передержка заметила, что у кошки нарушилась координация, - рассказывают волонтеры. - Иногда ее пошатывало, походка была очень неустойчивой и лапки разъезжались.

Юне прописали дорогой антибиотик. Сейчас кошка почти не встает, ей прописаны каждодневные капельницы и насильное кормление. Несмотря на болезнь, заметно, как кошечка изменилась - до передержки и после нее. Юна почти неузнаваема.

Фото из группы "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ"

Фото из группы "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ"

- Пожалуйста, не проходите мимо беды этой славной кошечки, ведь у нас еще есть шанс поставить ее на лапки и подарить счастливую жизнь, - просят волонтеры.

Если вы хотите помочь Юне, все вопросы можно задать в группе "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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